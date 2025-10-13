Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    • 13 октября, 2025
    • 18:27
    Число погибших в Мексике достигло 64 человек, 65 пропали без вести

    Число погибших в результате наводнений и оползней в пяти штатах Мексики возросло до 64 человек, более 65 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает Report со ссылкой на El universal, об этом сообщает Национальный координатор гражданской защиты.

    По его данным, больше всего пострадали штаты Веракрус, Пуэбла, Идальго, Сан-Луис-Потоси и Керетаро.

    В Веракрусе дожди затронули 40 муниципалитетов, в результате чего 29 человек погибли, а 18 пропали без вести.

    В Пуэбле пострадали 23 муниципалитета, 17 из которых получили серьезные повреждения. В отчете штата сообщается о 13 погибших и 4пропавших без вести.

    В Идальго, где пострадали 28 муниципалитетов, 23 из которых был нанесен серьезный ущерб, был подтвержден 21 случай гибели людей и 43 человека пропали без вести.

    Тем временем в Сан-Луис-Потоси сообщили об ущербе 12 муниципалитетам, а в Керетаро, где пострадали восемь муниципалитетов, по информации местной прокуратуры, погиб один человек.

    Мексика наводнение
    Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşüb

