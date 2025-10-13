Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşüb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 19:09
Meksikanın beş ştatında baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfərdən çox insan itkin düşüb.
"Report" "El universal"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə mülki müdafiə üzrə milli koordinator məlumat verib.
Ən çox Verakrus, Puebla, İdalqo, San-Luis-Potosi və Keretaro ştatları zərər çəkib.
Verakrusda yağışlar 40 bələdiyyəyə təsirsiz ötüşməyib, nəticədə 29 nəfər həlak olub, 18 nəfər itkin düşüb.
Pueblada 23 bələdiyyə zərər görüb, 13 nəfər ölüb, 4 nəfər itkin düşüb.
28 bələdiyyənin ziyan dəydiyi İdalqoda 21 ölüm hadisəsi təsdiqlənib və 43 nəfər itkin düşüb.
San-Luis-Potosidə 12, Keretaroda 8 bələdiyyəyə ziyan dəyib, bir nəfər həlak olub.
Son xəbərlər
19:11
Foto
"Birlik – 2025" birgə təliminin koordinasiya toplantısı keçirilibHərbi
19:09
Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
18:53
TBMM sədri: Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdirXarici siyasət
18:44
Foto
Ankarada Əhməd Cavadın xatirəsi anılıbDigər
18:43
Özbəkistanın futbol millisi yoxlama oyununda Uruqvaya uduzubFutbol
18:37
Foto
Azərbaycanla İran arasında Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı müzakirə olunubXarici siyasət
18:37
Foto
Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilibMədəniyyət siyasəti
18:32
Tramp Zelenskini Vaşinqtonda qəbul etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
18:27