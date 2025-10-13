İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 19:09
    Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşüb

    Meksikanın beş ştatında baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfərdən çox insan itkin düşüb.

    "Report" "El universal"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə mülki müdafiə üzrə milli koordinator məlumat verib.

    Ən çox Verakrus, Puebla, İdalqo, San-Luis-Potosi və Keretaro ştatları zərər çəkib.

    Verakrusda yağışlar 40 bələdiyyəyə təsirsiz ötüşməyib, nəticədə 29 nəfər həlak olub, 18 nəfər itkin düşüb.

    Pueblada 23 bələdiyyə zərər görüb, 13 nəfər ölüb, 4 nəfər itkin düşüb.

    28 bələdiyyənin ziyan dəydiyi İdalqoda 21 ölüm hadisəsi təsdiqlənib və 43 nəfər itkin düşüb.

    San-Luis-Potosidə 12, Keretaroda 8 bələdiyyəyə ziyan dəyib, bir nəfər həlak olub.

    Meksika daşqın sürüşmə
    Число погибших в Мексике достигло 64 человек, 65 пропали без вести

    Son xəbərlər

    19:11
    Foto

    "Birlik – 2025" birgə təliminin koordinasiya toplantısı keçirilib

    Hərbi
    19:09

    Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    18:53

    TBMM sədri: Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdir

    Xarici siyasət
    18:44
    Foto

    Ankarada Əhməd Cavadın xatirəsi anılıb

    Digər
    18:43

    Özbəkistanın futbol millisi yoxlama oyununda Uruqvaya uduzub

    Futbol
    18:37
    Foto

    Azərbaycanla İran arasında Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:37
    Foto

    Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    18:32

    Tramp Zelenskini Vaşinqtonda qəbul etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    18:27

    Tramp Şarm əl-Şeyxə gedib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti