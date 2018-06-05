Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 127 человек

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в ходе антиправительственных выступлений в Никарагуа достигло 127.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Nuevo Diario со ссылкой на данные Межамериканской комиссии по правам человека.

Протесты в Никарагуа идут с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 100 человек.

"Согласно нашим данным, в ходе протестов погибли 127 человек и около тысячи пострадали", — приводит издание слова исполнительного секретаря комиссии Пауло Абрау.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее выразило озабоченность ростом погибших и раненых во время антиправительственных протестов в Никарагуа и возможным участием в насилии властей страны. УВКПЧ ООН также призывает страну предоставить доступ для их миссии в страну, чтобы из первых рук собрать доказательства нарушений прав человека во время демонстраций.