Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения автономии.

По информации, среди них восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом.

***20:15

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Количество раненых составляет более 2400 человек.

***16:35

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Число погибших палестинцев в результате столкновений с армией Израиля возросло до 49, сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post.

Сообщается о порядка 1700 раненых.

*** 15:19

Более 500 палестинцев получили ранения, 16 погибли в ходе столкновений с армией Израиля на фоне переноса посольства США в Иерусалим.

Как передает Report со ссылкой на палестинские СМИ, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Газы.

Минздрав Газы сообщает также о десятках раненых, получивших пулевые ранения.

В общей сложности, число пострадавших за сегодняшний день составило 512 человек.

***13:16

На административной границе сектора Газа проходит палестинский "Марш возвращения" и акции протеста против открытия посольства США в Иерусалиме, сообщает Report со ссылкой "Интерфакс".

На данный момент в районе административной границы Газы с Израилем собрались около 10 тысяч палестинцев. Некоторые демонстранты пытались пересечь пограничное заграждение.

Отмечается, что по меньшей мере двое погибли, еще 28 человек получили ранения.