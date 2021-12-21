Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити возросло до 90

Количество погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 90.

Количество погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 90.

Как передает Report, об этом отметило агентство France-Presse со ссылкой на представителя местных властей.

Ранее сообщалось о 75 погибших в результате взрыва. Агентство уточняет, что часть пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 09:00 - бакинское время) 14 декабря. Прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим жертвам и материальному ущербу.