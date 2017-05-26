Число погибших при протестах в Венесуэле уже достигло 60 человек

© Courtesy İmage

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Число погибших при антиправительственных протестах в Венесуэле уже достигло 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Nacional. Официально называлась пока цифра в 55 убитых.

Согласно списку жертв, опубликованному порталом Nacional, среди погибших – три сотрудника правоохранительных органов (один боец национальной гвардии и двое полицейских). Остальные жертвы – гражданские. Среди них девять были подростками в возрасте от 14 до 18 лет.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.