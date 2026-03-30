Число погибших при израильских атаках на Ливан достигло 1 247
- 30 марта, 2026
- 19:19
При ударах израильских ВВС по территории Ливана за последние сутки погибли не менее девяти человек.
Как передает Report, это следует из заявления Минздрава республики в соцсети X.
"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 247, раненых - 3 680. Из-за израильских атак со 2 марта погибли 1 036 мужчин, 124 ребенка и 87 женщин", - следует из данных ведомства.
Последние новости
20:13
США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для ИранаВ регионе
20:10
НАТО: Мы всегда будет делать всё необходимое для защиты наших союзниковДругие страны
20:05
Фото
Видео
"FIFA Series – 2026": Завершился первый тайм матча Азербайджан – Сьерра-Леоне – ОБНОВЛЕНО-2Футбол
19:56
Барро: Франция выступает против войны США и Израиля с Ираном - ОБНОВЛЕНОВ регионе
19:45
Видео
МЧС эвакуировало с подтопленных территорий 547 человекПроисшествия
19:41
Минобороны Азербайджана осудило запуск ракеты из Ирана в ТурциюАрмия
19:30
Иран предупредил Совбез ООН в связи с Ормузским проливомВ регионе
19:19
Число погибших при израильских атаках на Ливан достигло 1 247Другие страны
19:07
Фото
Видео