Число погибших при израильских атаках на Ливан достигло 1 247

При ударах израильских ВВС по территории Ливана за последние сутки погибли не менее девяти человек.

Как передает Report, это следует из заявления Минздрава республики в соцсети X.

"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 247, раненых - 3 680. Из-за израильских атак со 2 марта погибли 1 036 мужчин, 124 ребенка и 87 женщин", - следует из данных ведомства.