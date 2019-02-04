Число погибших после прорыва дамбы в Бразилии достигло 134

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В бразильском штате Минас-Жерайс в результате прорыва дамбы, принадлежащей горнодобывающей компании, погибли по меньшей мере 134 человека, ещё 199 числятся пропавшими без вести.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Globo.

Уточняется, что на данный момент опознаны тела 120 жертв трагедии. Власти отмечают, что шанс найти выживших минимален.

Как указывается, в результате ЧП разрушены здание горнодобывающей компании и жилые дома.

Ранее сообщалось о 121 погибших.