Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человек.

Как передает Report, об этом свидетельствует последний отчет Центра управления стихийными бедствиями островного государства.

По его данным, число погибших в результате оползней, наводнений и других последствий циклона достигло 479 человек, еще 350 человек считаются пропавшими без вести. Всего от стихийного бедствия пострадали более 1,6 млн человек.

Ранее сообщалось о 465 погибших.

Службы продолжают поисково-спасательные работы и оказывают помощь пострадавшим жителям. Всего в стране открыто 1 347 центров временного размещения, где находятся более 188 тыс. человек.