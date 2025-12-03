Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человек
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 22:06
Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человек.
Как передает Report, об этом свидетельствует последний отчет Центра управления стихийными бедствиями островного государства.
По его данным, число погибших в результате оползней, наводнений и других последствий циклона достигло 479 человек, еще 350 человек считаются пропавшими без вести. Всего от стихийного бедствия пострадали более 1,6 млн человек.
Ранее сообщалось о 465 погибших.
Службы продолжают поисково-спасательные работы и оказывают помощь пострадавшим жителям. Всего в стране открыто 1 347 центров временного размещения, где находятся более 188 тыс. человек.
