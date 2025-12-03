İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Şri-Lankada "Ditva" siklonu nəticəsində ölənlərin sayı 479-a çatıb

    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 22:20
    Şri-Lankada Ditva siklonu nəticəsində ölənlərin sayı 479-a çatıb

    Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində həlak olanların sayı 479 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Mərkəzinin məlumatında bildirilib.

    Məlumata əsasən, torpaq sürüşmələri, daşqınlar və qasırğanın digər fəsadları nəticəsində ölənlərin sayı 479 nəfərə yüksəlib, daha 350 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Ümumilikdə təbii fəlakətdən 1,6 milyon nəfərdən çox insan zərər çəkib.

    Bundan əvvəl 465 nəfərin həlak olduğu bildirilirdi.

    Xidmətlər axtarış-xilasetmə işlərini davam etdirir və zərərçəkmiş sakinlərə yardım göstərirlər. Ölkədə ümumilikdə 1 347 müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzi açılıb, burada 188 mindən çox insan sığınacaq tapıb.

    Şri-Lanka qasırğa Torpaq sürüşməsi daşqın
    Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человек

    Son xəbərlər

    22:20

    Şri-Lankada "Ditva" siklonu nəticəsində ölənlərin sayı 479-a çatıb

    Digər ölkələr
    22:06

    Rütte: NATO Ukraynadakı münaqişənin həllində iştirak edir, amma çıxış yolunu yalnız Tramp tapa bilər

    Digər ölkələr
    22:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Gəncə" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    21:55

    Qurban Qurbanov: "Görünən odur ki, "Karvan-Yevlax" "Qarabağ"ı yaxşı təhlil edib"

    Futbol
    21:38

    Avropa Komissiyasının fırıldaqçılıqda adı hallanan rəsmisi təqaüdə çıxıb

    Digər ölkələr
    21:35

    "Karvan-Yevlax"ın məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək çox çətindir"

    Futbol
    21:35

    Ceyhun Cəlilov: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcək

    Daxili siyasət
    21:16

    NATO Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    21:15

    Fidan: Qara dənizdə gəmilərə hücum edilməsi savaşın coğrafiyasının genişləndiyini göstərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti