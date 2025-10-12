Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 04:07
    Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41

    По меньшей мере 41 человек погиб, 27 пропали без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Мексике.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Национальная координация гражданской защиты (CNPC).

    Ранее была информация о 37 погибших.

    В ведомстве уточнили, что в штате Веракрус погибли 15 человек, в Идальго - 16, в Пуэбле - 9, Керетаро - 1. Кроме того, продолжаются поиски 27 пропавших без вести, их семьям оказывается помощь и поддержка.

    От удара стихии больше всего пострадала северная часть Веракруса, в том числе муниципалитеты Аламо-Темапаче, Поса-Рика, Туспан, Эль-Иго, Темпоаль и Иламатлан.

    проливные дожди Мексика погибшие
    Фото
    Meksikada daşqınlarda ölənlərin sayı 40 nəfəri örtüb

    Последние новости

    04:44

    США могут ограничить обмен разведданными с Британией

    Другие страны
    04:07
    Фото

    Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41

    Другие страны
    03:39

    УЕФА может изменить правила отборочных турниров

    Футбол
    03:21

    ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром

    Другие страны
    02:55
    Видео

    В Калифорнии вертолет упал во время фестиваля, есть пострадавшие

    Другие страны
    02:13

    Al Arabiya: Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте

    Другие страны
    01:40

    ЕС ввел в действие новую систему пограничного контроля

    Другие страны
    01:02

    Axios: Азербайджан приглашен на "Саммит мира" по Газе в Египте

    Внешняя политика
    00:53

    ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с Андоррой

    Футбол
    Лента новостей