Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41

По меньшей мере 41 человек погиб, 27 пропали без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Мексике.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Национальная координация гражданской защиты (CNPC).

Ранее была информация о 37 погибших.

В ведомстве уточнили, что в штате Веракрус погибли 15 человек, в Идальго - 16, в Пуэбле - 9, Керетаро - 1. Кроме того, продолжаются поиски 27 пропавших без вести, их семьям оказывается помощь и поддержка.

От удара стихии больше всего пострадала северная часть Веракруса, в том числе муниципалитеты Аламо-Темапаче, Поса-Рика, Туспан, Эль-Иго, Темпоаль и Иламатлан.