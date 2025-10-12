Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 04:07
По меньшей мере 41 человек погиб, 27 пропали без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Мексике.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Национальная координация гражданской защиты (CNPC).
Ранее была информация о 37 погибших.
В ведомстве уточнили, что в штате Веракрус погибли 15 человек, в Идальго - 16, в Пуэбле - 9, Керетаро - 1. Кроме того, продолжаются поиски 27 пропавших без вести, их семьям оказывается помощь и поддержка.
От удара стихии больше всего пострадала северная часть Веракруса, в том числе муниципалитеты Аламо-Темапаче, Поса-Рика, Туспан, Эль-Иго, Темпоаль и Иламатлан.
