Meksikada daşqınlarda ölənlərin sayı 40 nəfəri örtüb
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 04:00
Meksikanın mərkəzi və sahillərini vuran daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb.
"Report" un məlumatına görə, bu barədə Milli Mülki Müdafiə Koordinasiyası (CNPC) sosial şəbəkədə məlumat yayıb.
Bundan əvvəl ölənlərin sayı 37 nəfər olub.
Agentlik aydınlaşdırıb ki, Verakruz ştatında 15, Hidalqoda 16, Pueblada 9, Keretaroda 1 nəfər ölüb. İtkin düşmüş 27 nəfərin axtarışları davam edir, onların ailələrinə yardım və dəstək göstərilir.
