В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях

В результате наводнений, вызванных обрушившимися на центральные и прибрежные районы Мексики сильными ливнями, погиб 31 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на руководство пострадавших штатов.

Согласно информации, наибольшее количество погибших зарегистрировано в штате Идальго - 18 человек. Еще 9 человек погибли в Пуэбле, три - в Веракрусе и один - в Керетаро. Стихия также вызвала масштабные разрушения и перебои с энергоснабжением, в том числе подтопления в городе Поcа-Рика (штат Веракрус), где уровень воды местами превышал три метра.

Власти сообщили о сотнях поврежденных домов, десятках разрушенных мостов и дорог. Несколько населенных пунктов остаются без связи и электричества.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила в соцсети Х, что для оказания помощи пострадавшим районам задействован персонал министерств национальной обороны и военно-морских сил.

Гидрометеорологическая служба Мексики предупредила, что в ряде пострадавших регионов ожидаются повторные сильные дожди, что может привести к новым наводнениям, оползням и разрушениям.