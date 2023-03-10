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Число погибших из-за оползней на севере Индонезии достигло 33

Число погибших из-за оползней на севере Индонезии достигло 33 Число погибших в результате оползней на островах Риау в северной части Индонезии возросло до 33. Об этом, как сообщил в пятницу портал TribunNews.
Другие страны
10 марта 2023 г. 13:38
Число погибших из-за оползней на севере Индонезии достигло 33

Число погибших в результате оползней на островах Риау в северной части Индонезии возросло до 33. Об этом, как сообщил в пятницу портал TribunNews.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель полиции бригадный генерал Ахмад Рамадан.

"Тела погибших находились в полиции островов Риау до 7 часов вечера. Всего погибших 33 человека", - сказал он. Кроме того, 21 человек числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Череда оползней на островах Риау произошла из-за мощных проливных дождей. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложняются неблагоприятными погодными условиями.

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Версия на английском языке Death toll from landslides in northern Indonesia rises to 33

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