Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме возросло до 35
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 09:56
Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральном Вьетнаме возросло до 35, ранее была информация о 28 жертвах.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению дамбами.
Ведомство уточнило, что пять человек в настоящее время числятся без вести пропавшими, еще 60 получили ранения.
После удара стихии под водой остаются более 16,5 тыс. домов, свыше 6,1 тыс. гектаров посевных полей и садов, света все еще нет в 75 тыс. домов.
Правительство Вьетнама одобрило создание фонда экстренной помощи в размере 450 миллиардов вьетнамских донгов (около $17,93 млн) для поддержки четырех городов и провинций в центральном Вьетнаме.
