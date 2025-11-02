Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме возросло до 35

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 09:56
    Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме возросло до 35

    Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральном Вьетнаме возросло до 35, ранее была информация о 28 жертвах.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению дамбами.

    Ведомство уточнило, что пять человек в настоящее время числятся без вести пропавшими, еще 60 получили ранения.

    После удара стихии под водой остаются более 16,5 тыс. домов, свыше 6,1 тыс. гектаров посевных полей и садов, света все еще нет в 75 тыс. домов.

    Правительство Вьетнама одобрило создание фонда экстренной помощи в размере 450 миллиардов вьетнамских донгов (около $17,93 млн) для поддержки четырех городов и провинций в центральном Вьетнаме.

    наводнения Вьетнам погибшие проливные дожди

    Последние новости

    09:56

    Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме возросло до 35

    Другие страны
    09:29

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 10-го тура

    Футбол
    09:13

    Telegraph: Трамп намерен переложить расходы по поддержке Киева на Европу

    Другие страны
    08:43

    Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском море

    Другие
    08:22

    В Исмаиллы произошло землетрясение

    Происшествия
    08:17

    Kyodo: Такаити выразила надежду на углубление сотрудничества с Тайванем

    Другие
    07:55

    NASA: Объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение

    Наука и образование
    07:23

    СМИ: В Мексике из-за пожара в магазине погибли 22 человека

    Другие страны
    06:59

    Минэнерго США: Шатдаун ставит под угрозу модернизацию ядерного арсенала

    Другие страны
    Лента новостей