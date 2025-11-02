Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме возросло до 35

Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральном Вьетнаме возросло до 35, ранее была информация о 28 жертвах.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению дамбами.

Ведомство уточнило, что пять человек в настоящее время числятся без вести пропавшими, еще 60 получили ранения.

После удара стихии под водой остаются более 16,5 тыс. домов, свыше 6,1 тыс. гектаров посевных полей и садов, света все еще нет в 75 тыс. домов.

Правительство Вьетнама одобрило создание фонда экстренной помощи в размере 450 миллиардов вьетнамских донгов (около $17,93 млн) для поддержки четырех городов и провинций в центральном Вьетнаме.