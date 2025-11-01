Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 28 человек, 43 пострадали

Число погибших из-за наводнения в центральном Вьетнаме возросло до 28, пропавшими без вести числятся шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, еще 43 человека получили ранения.

Наиболее пострадали из-за наводнения провинции Хатинь и Куангнгай, а также Лам Донг.

Власти сообщили, что более 133 тыс. домов были затоплены во время бедствия, из них более 22 тыс. до сих пор находятся под водой. Также из-за последствий наводнения более 22 тыс. домашнего скота и птицы погибли или были унесены водой.

Без электричества остаются 245 тыс. абонентов.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек и пяти пропавших без вести.