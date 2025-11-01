Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 18:46
    Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 28 человек, 43 пострадали

    Число погибших из-за наводнения в центральном Вьетнаме возросло до 28, пропавшими без вести числятся шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, еще 43 человека получили ранения.

    Наиболее пострадали из-за наводнения провинции Хатинь и Куангнгай, а также Лам Донг.

    Власти сообщили, что более 133 тыс. домов были затоплены во время бедствия, из них более 22 тыс. до сих пор находятся под водой. Также из-за последствий наводнения более 22 тыс. домашнего скота и птицы погибли или были унесены водой.

    Без электричества остаются 245 тыс. абонентов.

    Ранее сообщалось о гибели девяти человек и пяти пропавших без вести.

    Vyetnamda daşqınlar 28 nəfərin ölümünə səbəb olub

