Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 28 человек, 43 пострадали
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 18:46
Число погибших из-за наводнения в центральном Вьетнаме возросло до 28, пропавшими без вести числятся шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, еще 43 человека получили ранения.
Наиболее пострадали из-за наводнения провинции Хатинь и Куангнгай, а также Лам Донг.
Власти сообщили, что более 133 тыс. домов были затоплены во время бедствия, из них более 22 тыс. до сих пор находятся под водой. Также из-за последствий наводнения более 22 тыс. домашнего скота и птицы погибли или были унесены водой.
Без электричества остаются 245 тыс. абонентов.
Ранее сообщалось о гибели девяти человек и пяти пропавших без вести.
