    Число погибших из-за наводнений в Мексике возросло до 48

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 16:44
    Число погибших из-за наводнений в Мексике возросло до 48

    Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 48 человек, тысячи пострадали от последствий стихии.

    Как передает Report, об этом сообщает El Universal со ссылкой на официальные данные.

    Отмечается, что 22 человек погибли в штате Идальго, 15 - в Веракрусе, 10 - в Пуэбле и 1 - в Керетаро.

    По данным Министерства безопасности и защиты граждан, с 6 по 9 октября сильные дожди были зафиксированы в штатах Веракрус (540 мм), Пуэбла (487 мм), Сан-Луис-Потоси (298 мм), Идальго (245 мм) и Керетаро (232 мм).

    В муниципалитете Сан-Бартоло-Тутотепек 17 человек пропали без вести после наводнений и оползней.

    В Идальго 150 населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира, разрушение инфраструктуры не позволяет оказать помощь пострадавшим.

    В северных районах Пуэблы из-за последствий стихии тем или иным образом пострадали не менее 80 000 человек.

    Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) сообщила, что всего в пяти штатах 320 386 абонентов остались без электроснабжения.

    Наибольший ущерб нанесен домам, школам, медицинским центрам и дорогам.

    Ранее сообщалось о 41 погибшем.

    Death toll from Mexico floods rises to 48

    Лента новостей