Число погибших из-за ливней в Мексике возросло до 72
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 22:05
Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике увеличилось до 72 человек, ранее была информация о 70 жертвах.
Как передает Report, об этом сообщается на правительственном портале по мониторингу последствий катастрофы.
Наибольшее число погибших - 32 - зафиксировано в штате Веракрус на востоке Мексики. 21 человек погиб в штате Идальго. В штате Пуэбла стихия унесла жизни 18 человек, 1 человек погиб в штате Керетаро. 48 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
По данным властей, больше всего пострадали южные и центральные регионы страны.
Поисково-спасательные работы продолжаются, сотни людей остаются в эвакуационных центрах.
