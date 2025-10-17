Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Число погибших из-за ливней в Мексике возросло до 72

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 22:05
    Число погибших из-за ливней в Мексике возросло до 72

    Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике увеличилось до 72 человек, ранее была информация о 70 жертвах.

    Как передает Report, об этом сообщается на правительственном портале по мониторингу последствий катастрофы.

    Наибольшее число погибших - 32 - зафиксировано в штате Веракрус на востоке Мексики. 21 человек погиб в штате Идальго. В штате Пуэбла стихия унесла жизни 18 человек, 1 человек погиб в штате Керетаро. 48 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    По данным властей, больше всего пострадали южные и центральные регионы страны.

    Поисково-спасательные работы продолжаются, сотни людей остаются в эвакуационных центрах.

    Мексика наводнения ливни погибшие

