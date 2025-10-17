İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Meksikada güclü yağışlar səbəbindən ölənlərin sayı 72-yə çatıb

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 22:59
    Meksikada güclü yağışlar səbəbindən ölənlərin sayı 72-yə çatıb

    Meksikada leysan yağışları və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 72-yə yüksəlib. Daha əvvəl bu rəqəmin 70 olduğu bildirilirdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təbii fəlakətin nəticələrinin monitorinqi üzrə hökumət portalında məlumat verilib.

    Ən çox ölənlərin sayı – 32 nəfər Meksikanın şərqindəki Verakrus ştatında qeydə alınıb. İdalqo ştatında 21 nəfər ölüb. Puebla ştatında təbii fəlakət 18 nəfərin həyatına son qoyub, Keretaro ştatında isə bir nəfər ölüb. Qırx səkkiz nəfər itkin düşüb.

    Səlahiyyətlilərin məlumatına görə, ən çox ölkənin cənub və mərkəzi bölgələri zərər çəkib.

    Axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir, yüzlərlə insan təxliyə mərkəzlərində qalır.

    Число погибших из-за ливней в Мексике возросло до 72

