    Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 70, пропали без вести 72 человека

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 23:03
    Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 70, пропали без вести 72 человека

    Число погибших из-за наводнений и оползней в Мексике достигло 70 человек, еще 72 числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на El Universal, об этом Национальный координатор гражданской защиты (CNPC).

    Уточняется, что в штате Пуэбла пострадали 23 муниципалитета, 18 человек погибли и пять пропали без вести; в Веракрусе 40 пострадавших муниципалитетов, 30 погибших и 18 пропавших без вести, а в Идальго 28 пострадавших муниципалитетов, 21 погибший и 49 пропавших без вести.

    По данным Министерства инфраструктуры, всего пострадали 108 муниципалитетов, в 160 населенных пунктов нет доступа.

