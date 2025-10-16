Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 70, пропали без вести 72 человека
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 23:03
Число погибших из-за наводнений и оползней в Мексике достигло 70 человек, еще 72 числятся пропавшими без вести.
Как передает Report со ссылкой на El Universal, об этом Национальный координатор гражданской защиты (CNPC).
Уточняется, что в штате Пуэбла пострадали 23 муниципалитета, 18 человек погибли и пять пропали без вести; в Веракрусе 40 пострадавших муниципалитетов, 30 погибших и 18 пропавших без вести, а в Идальго 28 пострадавших муниципалитетов, 21 погибший и 49 пропавших без вести.
По данным Министерства инфраструктуры, всего пострадали 108 муниципалитетов, в 160 населенных пунктов нет доступа.
Последние новости
23:41
Президент Грузии утвердил закон об ужесточении правил проведения митинговВ регионе
23:21
Фото
Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino GesuВнешняя политика
23:20
Фото
Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с ходом реставрационных работ в соборе Святого ПавлаВнешняя политика
23:20
Зеленский прибыл в США для встречи с ТрампомДругие страны
23:03
Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 70, пропали без вести 72 человекаДругие страны
22:44
Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мираДругие страны
22:43
Фото
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с настоятелем собора Святого ПавлаВнешняя политика
22:36
Глава МИД Израиля: ХАМАС не вернул тела 19 заложниковДругие страны
22:33
Фото