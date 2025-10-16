İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 23:51
    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb

    Meksikada daşqın və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 70 nəfərə çatıb, daha 72 nəfər itkin düşüb.

    "Report"un "El Universal"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Milli Mülki Müdafiə Koordinatoru məlumat yayıb.

    İnfrastruktur Nazirliyinin məlumatına görə, ümumilikdə 108 ərazi zərər çəkib, 160 yaşayış məntəqəsi isə əlaqə yoxdur.

    Meksika daşqın
    Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 70, пропали без вести 72 человека

    Son xəbərlər

    00:00

    Bu gün Füzulinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:51

    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb

    Digər ölkələr
    23:41

    Zelenski Trampla görüşmək üçün ABŞ-yə gedib

    Digər ölkələr
    23:29

    Orban Putin-Tramp görüşü barədə: Biz hazırıq!

    Digər ölkələr
    23:20
    Foto

    Birinci vitse-prezident Avropanın ən böyük pediatrik "Bambino Gesu" xəstəxanasında olub

    Xarici siyasət
    23:19
    Foto

    Mehriban Əliyeva Vatikanda Müqəddəs Pavel Bazilikasında həyata keçirilən bərpa işləri ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    23:18

    İsrailin xarici işlər naziri: HƏMAS 19 girovun cəsədini qaytarmayıb

    Digər ölkələr
    22:53

    Uşakov: Putinlə Tramp arasında səmimi və faydalı söhbət olub

    Region
    22:42
    Foto

    Birinci vitse-prezident Müqəddəs Pavel Bazilikasının baş keşişi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti