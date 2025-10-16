Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 23:51
Meksikada daşqın və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 70 nəfərə çatıb, daha 72 nəfər itkin düşüb.
"Report"un "El Universal"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Milli Mülki Müdafiə Koordinatoru məlumat yayıb.
İnfrastruktur Nazirliyinin məlumatına görə, ümumilikdə 108 ərazi zərər çəkib, 160 yaşayış məntəqəsi isə əlaqə yoxdur.
