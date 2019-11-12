Число погибших из-за циклона в Бангладеш достигло 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли в различных районах Бангладеш из-за циклона "Булбул", который 10 ноября обрушился на северо-восточное побережье полуострова Индостан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Daily Star.

По данным местных властей, из прибрежных районов были эвакуированы более 2 млн человек. В результате стихии были повреждены более 100 тыс. жилых домов и причинен ущерб более 300 тыс. гектарам сельскохозяйственных угодий. Отмечается, что более 50 рыбаков, ушедших в море перед приходом циклона, остаются пропавшими без вести. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что жертвами циклона в Бангладеш стали 13 человек.