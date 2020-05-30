​Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 6 млн - СТАТИСТИКА

Число людей, вылечившихся от коронавируса в мире, достигло 2 655 258, 366 284 чел умерли. Количество людей, которым поставили диагноз COVID-19 составило - 6 019 977.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что во всех странах, где обнаружен COVID-19, общее число людей, излечившихся от опасного вируса, постепенно увеличивается.

Самое большое количество заражений зафиксировано в США (1 791 679), в Бразилии (465 166) и России (387 623).

В настоящее время в мире насчитывается 2 998 435 пациентов с активным коронавирусом. 53 757 из них находятся в критическом состоянии.

Отметим, что в настоящее время коронавирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.