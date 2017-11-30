Число британских наемников, погибших в рядах YPG , достигло 7

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Число граждан Великобритании, погибших в рядах YPG (сирийское крыло террористической организации PKK), возросло до семи.

Как передает Report, об этом сoобщил ВВС.

Согласно информации ВВС, британский наемник PKK/YPG 24-летний Оливер Холл погиб во время разминирования в сирийском городе Ракка.

Ранее в сражения в рядах террористической организации погибли британцы: Джеймс Холмс (24 года), Мехмет Аксой (32), Люк Раттер (22), Райан Лок (20), Дин Карл Эванс (22) и Кондининос Эрик Скурфилд (25).

РКК вошла в список террористических организаций Великобритании с 2001 года, однако YPG не была включена в список террористических структур.