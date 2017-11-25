Четыре гуманитарных рейса прибыли в Йемен

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Три гуманитарных рейса ООН и еще один — Международного комитета Красного Креста (МККК) в субботу совершили посадку в международном аэропорту Саны в Йемене, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Четыре самолета недавно прибыли в международный аэропорт Саны: два рейса ООН, один, принадлежащий ЮНИСЕФ, который привез 15 тонн прививок для детей и еще один, принадлежащий международному Красному Кресту", — заявил источник агентства.

Главы гуманитарных организаций ООН призвали арабскую коалицию полностью отменить блокаду Йемена, поскольку частичное снятие блокады не способствует улучшению гуманитарной обстановки в стране и может привести к новым жертвам, голоду и эпидемиям.