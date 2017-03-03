Четыре горнолыжника-фрирайдера погибли при сходе лавины в Италии

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, не менее четырех пострадали в результате схода лавины в итальянских Альпах.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг, 2 марта, La Repubblica.

ЧП произошло в коммуне Курмайор в области Валле-д'Аоста. Всего лавина накрыла группу из 20 горнолыжников, предположительно, все они иностранцы. Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.

В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.