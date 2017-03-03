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    Четыре горнолыжника-фрирайдера погибли при сходе лавины в Италии

    Всего лавина накрыла группу из 20 горнолыжников

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, не менее четырех пострадали в результате схода лавины в итальянских Альпах.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг, 2 марта, La Repubblica.

    ЧП произошло в коммуне Курмайор в области Валле-д'Аоста. Всего лавина накрыла группу из 20 горнолыжников, предположительно, все они иностранцы. Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.

    В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.

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