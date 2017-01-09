Четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений в Бразилии

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Власти штата Амазонас заявили, что трое из жертв столкновений в тюрьме "Видал Пессон", расположенной в центре Манауса, были обезглавлены, один задушен.

Всего за минувшую неделю в тюрьмах Бразилии погибли около 100 заключенных.

6 января в соседнем штате Рорайма в ходе беспорядков в тюрьме погибли 33 человека. У нескольких человек также были отрезаны головы.

Бразилия занимает четвертое место в мире по числу заключенных - после США, Китая и России. Всего в тюрьмах страны содержатся около 600 тыс. человек.