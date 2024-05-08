Петер Стано: В ЕС нет единой позиции по признанию выборов президента России

У стран Европейского союза (ЕС) нет единой позиции по признанию выборов президента России.

У стран Европейского союза (ЕС) нет единой позиции по признанию выборов президента России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Что касается России, то нет позиции ЕС, которая говорила бы о том, что мы не признаем Владимира Путина легитимным представителем России", - рассказал политик.

При этом Стано подчеркнул, что решение послов ряда стран ЕС присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является суверенным решением каждой из стран сообщества.