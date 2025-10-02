Черногория намерена использовать саммит ЕПС для ускорения процесса вступления в ЕС

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Копенгагене (Дания), является "особенно замечательной платформой" для стран, которые еще не являются членами Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Черногории Милойко Спаич по прибытию на саммит.

Он отметил, что использует саммит ЕПС для того, чтобы донести европейским лидерам стремление своей страны стать 28-м членом ЕС до 2028 года.

"Мы являемся страной-кандидатом, и я считаю, что это также еще одна прекрасная возможность для меня и моей страны еще раз подчеркнуть наше решительное желание стать 28-м членом ЕС до 2028 года", – сказал Спаич.

Премьер добавил, что хочет призвать лидеров ЕС начать подготовку договора о присоединении Черногории.

"Черногория начала переговоры еще в 2012 году, поэтому переговоры продолжаются почти 15 лет. Мы – маленькая страна, мы являемся членом НАТО, мы полностью согласовываем нашу внешнюю политику с политикой ЕС. Мы уже используем евро, мы являемся наиболее развитой институционально страной-кандидатом", – добавил он.