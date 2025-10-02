Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Черногория намерена использовать саммит ЕПС для ускорения процесса вступления в ЕС

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 13:28
    Черногория намерена использовать саммит ЕПС для ускорения процесса вступления в ЕС

    Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Копенгагене (Дания), является "особенно замечательной платформой" для стран, которые еще не являются членами Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Черногории Милойко Спаич по прибытию на саммит.

    Он отметил, что использует саммит ЕПС для того, чтобы донести европейским лидерам стремление своей страны стать 28-м членом ЕС до 2028 года.

    "Мы являемся страной-кандидатом, и я считаю, что это также еще одна прекрасная возможность для меня и моей страны еще раз подчеркнуть наше решительное желание стать 28-м членом ЕС до 2028 года", – сказал Спаич.

    Премьер добавил, что хочет призвать лидеров ЕС начать подготовку договора о присоединении Черногории.

    "Черногория начала переговоры еще в 2012 году, поэтому переговоры продолжаются почти 15 лет. Мы – маленькая страна, мы являемся членом НАТО, мы полностью согласовываем нашу внешнюю политику с политикой ЕС. Мы уже используем евро, мы являемся наиболее развитой институционально страной-кандидатом", – добавил он.

    Саммит ЕПС Черногория евроинтеграция Милойко Спаич Дания

    Последние новости

    14:04

    Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

    Другие страны
    14:01

    Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территорию

    Другие страны
    13:55
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    13:53

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяца

    ИКТ
    13:47

    Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридоре

    Финансы
    13:43

    В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

    В регионе
    13:38

    Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и Молдовой

    В регионе
    13:33

    Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

    Энергетика
    13:32

    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

    Энергетика
    Лента новостей