İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Monteneqro 7-ci sammitdən Aİ-yə üzvlük prosesini sürətləndirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:25
    Monteneqro 7-ci sammitdən Aİ-yə üzvlük prosesini sürətləndirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Avropa Siyasi Birliyi"nin Kopenhagendə (Danimarka) keçirilən sammiti hələ Avropa İttifaqının (Aİ) üzvü olmayan ölkələr üçün "xüsusilə əla platformadır.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Monteneqronun Baş naziri Miloyko Spaiç bildirib.

    O qeyd edib ki, sammit vasitəsilə ölkəsinin 2028-ci ilə qədər Aİ-nin 28-ci üzvü olmaq arzusunu Avropa liderlərinə çatdıracaq.

    "Biz namizəd ölkəyik və hesab edirəm ki, bu, 2028-ci ilə qədər Aİ-nin 28-ci üzvü olmaq istəyimizi bir daha vurğulamaq üçün gözəl fürsətdir", - M.Spaiç bildirib.

    Baş nazir əlavə edib ki, Aİ liderlərini Monteneqronun üzvlüyü haqqında müqavilənin hazırlanmasına başlamağa çağırmaq istəyir.

    "Monteneqro danışıqlara hələ 2012-ci ildə başlayıb, beləliklə, danışıqlar 15 ilə yaxındır ki, davam edir. Biz kiçik ölkəyik, NATO üzvüyük, xarici siyasətimizi Aİ siyasəti ilə tam şəkildə razılaşdırırıq. Biz artıq avrodan istifadə edirik, institusional baxımdan ən inkişaf etmiş namizəd ölkəyik", - o vurğulayıb.

    Montenedqro Avropa Siyasi Birliyi Sammit
    Черногория намерена использовать саммит ЕПС для ускорения процесса вступления в ЕС
    Montenegro intends to use EPC summit to accelerate its EU accession process

    Son xəbərlər

    14:34

    Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdır

    Digər ölkələr
    14:27

    Vitse-prezident: "ADB üçün rəqəmsal infrastruktur Azərbaycana dəstək göstəriləcək vacib istiqamətə çevrilir" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:27

    Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək

    Komanda
    14:25

    Monteneqro 7-ci sammitdən Aİ-yə üzvlük prosesini sürətləndirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    14:20

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi xərclərini 40 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    14:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bir nominasiyada ön sıralarda qərarlaşıb

    Futbol
    14:18

    Zelenski: Ukrayna, Balkan ölkələri və Moldovanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləmək vacibdir

    Digər ölkələr
    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    14:09

    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti