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    Человек с поясом шахида зашел в церковь во Франции

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Человек с поясом шахида зашел в церковь во Франции.

    Как передает Report, об этом сообщает портал PresseOcean.

    Инцидент произошел в Нанте. Как сообщает портал, серьезные меры безопасности были предприняты сегодня в церкви Святого Николая и вокруг нее во французском городе Нант. Правоохранительные органы получили сообщение о том, что в церкви находится человек, который может иметь при себе пояс со взрывчатым веществом.

    Полиция эвакуировала и оцепила подступы к зданию. На место прибыли пожарные расчеты и военные.

    В результате подозреваемый был задержан. Оцепление вокруг церкви снято.

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