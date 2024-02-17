Чехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины

Чехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины, но нуждается в финансировании для этого.

Чехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины, но нуждается в финансировании для этого.

Как передает Report, об этом в Мюнхене на "Украинском ланче" заявил президент страны Петер Павел.

Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы с поставками оружия и боеприпасов для ВСУ. Он отметил, что Прага нашла способ для организации таких поставок.

"Нам надо поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам надо быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование повсюду", - пояснил он.