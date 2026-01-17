Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 22:43
    Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков

    Части сирийской армии вошли в город Табку, где находится Евфратская ГЭС.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии.

    "Наши войска вошли в город Табку с нескольких направлений, формирования "Сил демократической Сирии" (СДС - ячейка террористической организации РКК - ред.) окружены в районе военного аэродрома", - указывается в коммюнике.

    Правительственные войска заняли в субботу не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которая ранее контролировалась боевиками.

    Центральное командование США (CENTCOM) в заявлении в соцсети Х приветствовало усилия по предотвращению эскалации и урегулированию напряженности в Сирии посредством диалога. Ранее стороны заключили соглашение о прекращении огня.

    Сирия провинция Ракка СДС
    Suriya ordusunun bölmələri Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb

    Последние новости

    23:03

    Макрон назвал недопустимыми введение пошлин США из-за Гренландии

    Другие страны
    22:55

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких командиров ХАМАС в Газе

    Другие страны
    22:43

    Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков

    Другие страны
    22:22

    Трамп: Пришло время искать новое руководство Ирана

    Другие
    22:05

    В Иране подтвердили гибель тысяч людей в ходе акций протеста

    В регионе
    21:48

    В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек

    Другие страны
    21:45

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:29

    Власти в Харькове заявили об ударе РФ по критической инфраструктуре

    Другие страны
    21:14

    Нетаньяху: Состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей