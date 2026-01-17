Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков
- 17 января, 2026
- 22:43
Части сирийской армии вошли в город Табку, где находится Евфратская ГЭС.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии.
"Наши войска вошли в город Табку с нескольких направлений, формирования "Сил демократической Сирии" (СДС - ячейка террористической организации РКК - ред.) окружены в районе военного аэродрома", - указывается в коммюнике.
Правительственные войска заняли в субботу не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которая ранее контролировалась боевиками.
Центральное командование США (CENTCOM) в заявлении в соцсети Х приветствовало усилия по предотвращению эскалации и урегулированию напряженности в Сирии посредством диалога. Ранее стороны заключили соглашение о прекращении огня.