Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков

Части сирийской армии вошли в город Табку, где находится Евфратская ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии.

"Наши войска вошли в город Табку с нескольких направлений, формирования "Сил демократической Сирии" (СДС - ячейка террористической организации РКК - ред.) окружены в районе военного аэродрома", - указывается в коммюнике.

Правительственные войска заняли в субботу не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которая ранее контролировалась боевиками.

Центральное командование США (CENTCOM) в заявлении в соцсети Х приветствовало усилия по предотвращению эскалации и урегулированию напряженности в Сирии посредством диалога. Ранее стороны заключили соглашение о прекращении огня.