İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Suriya ordusunun bölmələri Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 22:52
    Suriya ordusunun bölmələri Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb

    Suriya ordusunun bölmələri Fərat Su Elektrik Stansiyasının yerləşdiyi Tabqa şəhərinə daxil olublar.

    "Report"un "Al Hadath" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın keçid hökumətinin Silahlı Qüvvələrinin Operativ Komandanlığı məlumat yayıb.

    "Qoşunlarımız bir neçə istiqamətdən Tabqa şəhərinə daxil olub, "Suriya Demokratik Qüvvələri" hərbi aerodrom ərazisində mühasirəyə alınıb", – məlumatda qeyd olunur.

    Hökumət qoşunları şənbə günü əvvəllər silahlı dəstələrin nəzarətində olan Rakka vilayətində azı səkkiz yaşayış məntəqəsini ələ keçiriblər.

    ABŞ-nin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X"də yaydığı bəyanatda Suriyada gərginliyin dialoq yolu ilə həllinə və eskalasiyanın qarşısının alınmasına yönəlmiş səyləri alqışladığını bildirib. Daha əvvəl tərəflər atəşkəs barədə razılığa gəlmişdilər.

    Suriya "Suriya Demokratik Qüvvələri" Tabqa
    Части сирийской армии вступили в Табку, окружив силы боевиков

    Son xəbərlər

    23:13

    Makron ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı tariflərin tətbiqini qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto

    Bakıda "Qeyzer" adlı müasir incəsənət sərgisinin açılışı olub

    İncəsənət
    23:02

    İsrail ordusu Qəzzada HƏMAS-ın bir neçə komandirinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:52

    Suriya ordusunun bölmələri Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb

    Digər ölkələr
    22:33

    Tramp: İrana yeni rəhbər axtarmağın vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Avstriyanın Alp dağlarında qar uçqunları nəticəsində beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:59

    Rusiya Xarkovun kritik infrastrukturlarına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    21:46

    Ançelottinin "Real Madrid"in "Levante"yə qarşı oyununda görünməsi şayiələrə səbəb olub

    Futbol
    21:41

    İran etirazlar zamanı minlərlə insanın öldürüldüyünü təsdiqləyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti