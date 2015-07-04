Cеверокорейский генерал бежал из КНДР

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Северокорейский генерал Пак Сын Вон совершил побег из КНДР в "третью страну" через Россию. Как передает Report, информацию об этом сообщает телеканал "Channel A".

По информации, генерал во время пребывания в Москве запросил политического убежища в посольстве некой "третьей страны". Пак Сын Вон работал в России в посольстве Северной Кореи, кроме того, по неподтвержденным данным, его дочь училась в московском университете.

По мнению телеканала, северокорейский генерал принял решение бежать из страны из-за того, что один из руководителей строительства горнолыжной базы, участие в котором принимал и Пак Сын Вон, некоторое время назад был ликвидирован.

В какую именно страну был совершен побег, канал не уточняет. Власти КНДР официально не сообщали об исчезновении генерала.