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Церковь Англии выделит компенсацию в $120 млн за причастность к работорговле

Церковь Англии выделит компенсацию в $120 млн за причастность к работорговле Церковь Англии опубликовала результаты исторического исследования о связях ее структур с трансатлантической работорговлей и объявила о выделении 100 млн фунтов (более 120 млн долларов) в течение девяти лет для исправления "ошибок прошлого".
Другие страны
11 января 2023 г. 12:09
Церковь Англии выделит компенсацию в $120 млн за причастность к работорговле

Церковь Англии опубликовала результаты исторического исследования о связях ее структур с трансатлантической работорговлей и объявила о выделении 100 млн фунтов (более 120 млн долларов) в течение девяти лет для исправления "ошибок прошлого".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Financial Times.

"Я глубоко сожалею об этих связях", - заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Предполагается, что большая часть выделенных средств будет направлена в новый инвестфонд, призванный обеспечить "более справедливое будущее" для "сообществ, в прошлом пострадавших от рабства". Кроме того, церковь профинансирует продолжение исследований об истории работорговли и проведение тематических выставок. Религиозная организация пообещала также активнее бороться с рабством и нарушениями прав человека в современном мире.

Государственная христианская церковь Англии впервые признала свои исторические связи с работорговлей в 2020 году. Тогда она принесла извинения за то, что в прошлом некоторые из ее приходских священников и епископов владели плантациями, на которых работали невольники. В новом отчете речь идет преимущественно об организованной во времена королевы Анны (правила в 1702-1714 годах) схеме, в рамках которой доходы от работорговли направлялись на помощь бедным клирикам.

Тема ответственности современных европейцев за колониальное прошлое, в частности рабовладение, широко обсуждается на Западе. В декабре прошлого года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения от имени государства за историческую роль страны в работорговле. Тогда же сообщалось, что власти Барбадоса могут потребовать репарации от британцев, владевших в прошлом рабами на островном государстве, среди которых могут оказаться представители семьи британского актера Бенедикта Камбербэтча.

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Версия на английском языке Church of England sets aside £100mn to address ‘shameful past’ of slave trade

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