Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    CENTCOM раскрыл детали захвата иранского судна в Оманском заливе

    Грузовое судно TOUSKA, задержанное Военно-морскими силами США, следовало курсом на иранский порт Бендер-Аббас.

    Как передает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    "Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance осуществил перехват судна TOUSKA в момент его прохождения через Аравийское море на скорости 17 узлов (31,4 км/ч - ред.) с курсом на порт Бендер-Аббас в Иране", - указывается в заявлении командования в соцсети X.

    Команда судна TOUSKA, шедшего под флагом Ирана, на протяжении шести часов, как указали в CENTCOM, игнорировала многочисленные предупреждения, после чего эсминец USS Spruance нанес несколько ударов из 127-миллиметрового орудия Mark 45 по машинному отделению корабля. Вслед за этим, согласно информации CENTCOM, на борт TOUSKA была произведена высадка подразделения морской пехоты.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о том, что вооруженные силы США задержали иранское грузовое судно в акватории Оманского залива в связи с попыткой преодолеть морскую блокаду.

    Захват судна Центральное командование США (CENTCOM) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ Ordusu Oman körfəzində İran gəmisinin saxlanılmasının təfərrüatını açıqlayıb
    CENTCOM reveals details of Iranian vessel hijacking in Gulf of Oman

