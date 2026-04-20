CENTCOM раскрыл детали захвата иранского судна в Оманском заливе
- 20 апреля, 2026
- 01:57
Грузовое судно TOUSKA, задержанное Военно-морскими силами США, следовало курсом на иранский порт Бендер-Аббас.
Как передает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance осуществил перехват судна TOUSKA в момент его прохождения через Аравийское море на скорости 17 узлов (31,4 км/ч - ред.) с курсом на порт Бендер-Аббас в Иране", - указывается в заявлении командования в соцсети X.
Команда судна TOUSKA, шедшего под флагом Ирана, на протяжении шести часов, как указали в CENTCOM, игнорировала многочисленные предупреждения, после чего эсминец USS Spruance нанес несколько ударов из 127-миллиметрового орудия Mark 45 по машинному отделению корабля. Вслед за этим, согласно информации CENTCOM, на борт TOUSKA была произведена высадка подразделения морской пехоты.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о том, что вооруженные силы США задержали иранское грузовое судно в акватории Оманского залива в связи с попыткой преодолеть морскую блокаду.