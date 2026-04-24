CENTCOM: На Ближнем Востоке впервые дислоцированы 3 американских авианосца
Другие страны
- 24 апреля, 2026
- 14:27
Впервые три американских авианосца одновременно задействованы в операциях в регионе Ближнего Востока.
Как передает Report, об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в "Х".
Отмечается, что суда держат на борту технику и личный состав общей численностью в 200 самолетов и 15 тыс. военнослужащих.
"Впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. Авианосцы USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford и USS George H.W. Bush включают более 200 самолетов и 15 000 моряков и морских пехотинцев", - говорится в сообщении.
