CENTCOM: На Ближнем Востоке впервые дислоцированы 3 американских авианосца

Впервые три американских авианосца одновременно задействованы в операциях в регионе Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в "Х".

"Впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. Авианосцы USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford и USS George H.W. Bush включают более 200 самолетов и 15 000 моряков и морских пехотинцев", - говорится в сообщении.