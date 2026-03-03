CENTCOM: Мы уничтожили командно-контрольные пункты КСИР

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об уничтожении командно-контрольных пунктов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом говорится в публикации CENTCOM в соцсети X.

"В ходе продолжающихся операций американские силы уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, средства противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что Соединенные Штаты будут и впредь "принимать решительные меры" против надвигающихся угроз.