CENTCOM: Мы уничтожили командно-контрольные пункты КСИР

    • 03 марта, 2026
    • 09:36
    Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об уничтожении командно-контрольных пунктов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Как передает Report, об этом говорится в публикации CENTCOM в соцсети X.

    "В ходе продолжающихся операций американские силы уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, средства противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы", - сказано в сообщении.

    В нем также отмечается, что Соединенные Штаты будут и впредь "принимать решительные меры" против надвигающихся угроз.

    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik
    CENTCOM: US forces have destroyed IRGC command and control facilities

