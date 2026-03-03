İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 09:49
    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik

    ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komanda-idarəetmə məntəqələrinin məhv edildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-un "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Davam edən əməliyyatlar çərçivəsində ABŞ qüvvələri SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini, hava hücumundan müdafiə vasitələrini, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış meydançalarını, həmçinin hərbi aerodromları məhv edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Eyni zamanda, bildirilib ki, Birləşmiş Ştatlar bundan sonra da yaxınlaşan təhdidlərə qarşı "qətiyyətli tədbirlər görməyə" davam edəcək.

    ABŞ SEPAH CENTCOM İrana hərbi zərbələr
    CENTCOM: Мы уничтожили командно-контрольные пункты КСИР
    CENTCOM: US forces have destroyed IRGC command and control facilities

