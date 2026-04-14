    • 14 апреля, 2026
    • 19:17
    CENTCOM: Более 10 тыс. военных и десятки кораблей участвуют в блокаде Ормуза

    Более 10 тысяч американских моряков и военных участвуют в блокаде Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

    "Более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и военнослужащих ВВС США, а также более десятка военных кораблей и десятки самолетов выполняют задачу по блокаде судов, входящих в иранские порты (через Ормузский пролив - ред.) и покидающих их. В течение первых 24 часов ни одно судно не смогло прорваться через американскую блокаду, а 6 торговых судов подчинились указаниям американских сил развернуться и вернуться в иранский порт в Оманском заливе", - отмечается в публикации.

    При этом CENTCOM утверждает. что блокируется проход лишь тех судов, которые входят или покидают иранские порты в Персидском и Оманском заливах. "Американские силы обеспечивают свободу судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в или из неиранских портов", - отмечается в сообщении.

    CENTCOM: Hörmüzün blokadasında 10 mindən çox hərbçi və onlarla gəmi iştirak edir

