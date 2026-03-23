Цена на золото опустилась ниже $4200

Стоимость апрельского фьючерса на золото на товарной бирже Comex опустилась ниже $4200 за тройскую унцию впервые с 9 декабря прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Ведомости".

Отмечается, что по состоянию 11:10 по Баку цена на драгметалл снизилась на 8,34% и достигла $4193,5 за унцию.

СМИ сообщают, что стоимость золота падает девятый день подряд, поскольку война на Ближнем Востоке усилила инфляционные риски и повысила ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Драгметалл продемонстрировал самое большое недельное падение с 1983 г. Снижение цен частично вызвано вынужденной распродажей золота, поскольку инвесторы стремятся покрыть убытки в других секторах своих портфелей.

Последние месяцы стоимость золота на бирже обновляла исторический максимум. В январе цена за унцию достигала $5625,89. 18 марта стоимость фьючерса на драгметалл впервые с 18 февраля опустилась ниже отметки $4900 за унцию.