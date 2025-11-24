CBS: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского на этой неделе

Представители американской администрации обсуждают с украинскими чиновниками возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

По данным его собеседников, новая поездка Зеленского в США может состояться в рамках попыток американского президента Дональда Трампа заключить сделку об урегулировании российско-украинской войны до Дня благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.

При этом источники телеканала подчеркнули, что сама возможность нового визита будет зависеть от итогов переговоров между США и Украиной в Женеве.