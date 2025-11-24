CBS: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского на этой неделе
- 24 ноября, 2025
- 02:58
Представители американской администрации обсуждают с украинскими чиновниками возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе.
Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.
По данным его собеседников, новая поездка Зеленского в США может состояться в рамках попыток американского президента Дональда Трампа заключить сделку об урегулировании российско-украинской войны до Дня благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.
При этом источники телеканала подчеркнули, что сама возможность нового визита будет зависеть от итогов переговоров между США и Украиной в Женеве.
