CBS: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского на этой неделе

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 02:58
    Представители американской администрации обсуждают с украинскими чиновниками возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

    По данным его собеседников, новая поездка Зеленского в США может состояться в рамках попыток американского президента Дональда Трампа заключить сделку об урегулировании российско-украинской войны до Дня благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.

    При этом источники телеканала подчеркнули, что сама возможность нового визита будет зависеть от итогов переговоров между США и Украиной в Женеве.

