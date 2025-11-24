KİV: ABŞ və Ukrayna bu həftə Zelenskinin Vaşinqtona səfərini müzakirə edirlər
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 04:10
ABŞ administrasiyasının nümayəndələri Kiyev rəsmiləri ilə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin bu həftə ABŞ-yə səfər imkanlarını müzakrə edirlər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" mənbələrə istinadən xəbər yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, Zelenskinin ABŞ-yə yeni səfəri Prezident Donald Trampın bu il 27 noyabrda qeyd olunacaq Şükranlıq günündən əvvəl Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün razılığa gəlmək səylərinin bir hissəsi kimi baş tuta bilər.
Eyni zamanda, telekanalın mənbələri yeni səfərin mümkünlüyünün Cenevrədə keçirilən ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticəsindən asılı olacağını vurğulayıblar.
