İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    KİV: ABŞ və Ukrayna bu həftə Zelenskinin Vaşinqtona səfərini müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 04:10
    KİV: ABŞ və Ukrayna bu həftə Zelenskinin Vaşinqtona səfərini müzakirə edirlər

    ABŞ administrasiyasının nümayəndələri Kiyev rəsmiləri ilə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin bu həftə ABŞ-yə səfər imkanlarını müzakrə edirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, Zelenskinin ABŞ-yə yeni səfəri Prezident Donald Trampın bu il 27 noyabrda qeyd olunacaq Şükranlıq günündən əvvəl Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün razılığa gəlmək səylərinin bir hissəsi kimi baş tuta bilər.

    Eyni zamanda, telekanalın mənbələri yeni səfərin mümkünlüyünün Cenevrədə keçirilən ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticəsindən asılı olacağını vurğulayıblar.

    Volodimir Zelenski Ukrayna ABŞ
    CBS: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского на этой неделе

    Son xəbərlər

    05:42

    Britaniyanın keçmiş baş naziri xərçəng xəstəliyindən müalicə olunur

    Digər ölkələr
    05:08

    "İnter Mayami" Messinin qolu və ötürmələri ilə MLS Kubokunun yarımfinalına çıxıb

    Futbol
    04:35

    Ağ Ev: Ukrayna ilə yenilənmiş sülh müqaviləsi layihəsi hazırdır

    Digər ölkələr
    04:10

    KİV: ABŞ və Ukrayna bu həftə Zelenskinin Vaşinqtona səfərini müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    03:27

    Rusiya Xarkova dronlarla zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    03:08

    Baltik dənizində NATO-nun onlarla gəmisinin iştirakı ilə təlimləri başlayır

    Digər ölkələr
    02:37

    İndoneziya sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto

    Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    01:47

    Pavel Durov Çarli Kirkin ölümündə Fransanın iştirakını güman edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti