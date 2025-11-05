CBS: Демократ Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка

Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка.

Как передает Report, такие данные приводит телеканал CBS News по итогам обработки 60% бюллетеней.

Свой голос за Мамдани отдали 49,6% избирателей. Независимый кандидат Эндрю Куомо получает 41,6%, республиканец Кёртис Слива - 7,9%.

Президент США Дональд Трамп перед выборами призвал голосовать за Куомо и пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом, сам же кандидат характеризует себя как "демократического социалиста".

Мамдани в ходе предвыборной кампании обещал заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд на автобусах, создать сеть городских продуктовых магазинов с низкими ценами, повысить к 2030 году минимальную заработную плату с нынешних $16,5 до $30 в час. Для финансирования своих социальных инициатив он намерен увеличить налоги на богатство, а также ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перенаправить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов.

Сейчас Нью-Йорк возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.