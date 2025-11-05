Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    CBS: Демократ Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 06:22
    CBS: Демократ Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка

    Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка.

    Как передает Report, такие данные приводит телеканал CBS News по итогам обработки 60% бюллетеней.

    Свой голос за Мамдани отдали 49,6% избирателей. Независимый кандидат Эндрю Куомо получает 41,6%, республиканец Кёртис Слива - 7,9%.

    Президент США Дональд Трамп перед выборами призвал голосовать за Куомо и пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом, сам же кандидат характеризует себя как "демократического социалиста".

    Мамдани в ходе предвыборной кампании обещал заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд на автобусах, создать сеть городских продуктовых магазинов с низкими ценами, повысить к 2030 году минимальную заработную плату с нынешних $16,5 до $30 в час. Для финансирования своих социальных инициатив он намерен увеличить налоги на богатство, а также ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перенаправить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов.

    Сейчас Нью-Йорк возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.

    выборы Нью-Йорк
    "CBS News": Demokrat Mamdani Nyu-York meri seçkilərində qalib gəlir

    Последние новости

    06:38

    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах достигло 66

    Другие страны
    06:22

    CBS: Демократ Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка

    Другие страны
    05:50

    Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

    Другие страны
    05:17

    Глава Пентагона заявил о еще одном сбитом судне с наркотиками

    Другие страны
    05:13
    Фото
    Видео

    Не менее трех человек погибли при крушении самолета в Луисвилле - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:43

    При пожаре в доме престарелых в Боснии и Герцеговине погибли 10 человек

    Другие страны
    04:05

    Замглавы МИД РФ: В НАТО на учениях отрабатывают сценарий блокирования Калининграда

    В регионе
    03:39

    В ООН рассказали о борьбе Азербайджана со всеми формами дискриминации

    Внешняя политика
    03:21

    Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных держав

    Другие страны
    Лента новостей