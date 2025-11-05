"CBS News": Demokrat Mamdani Nyu-York meri seçkilərində qalib gəlir
- 05 noyabr, 2025
- 06:51
Demokratik Partiyadan olan namizəd Zohran Mamdani Nyu-York şəhər meri seçkilərində qalib gəlir.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumatları "CBS News" telekanalı bülletenlərin 60%-nin emalı nəticələrinə əsasən təqdim edib.
Mamdaniyə seçicilərin 49,6%-i səs verib. Müstəqil namizəd Endryu Kuomo 41,6%, respublikaçı Körtis Sliva isə 7,9% səs toplayıb.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp seçkilərdən əvvəl Kuomoya səs verməyə çağırıb və kommunist hesab etdiyi Mamdaninin qələbəsi halında Nyu-Yorkun ehtiyacları üçün federal vəsaitlərin ayrılmasını məhdudlaşdırmaqla hədələyib. Namizəd isə özünü "demokratik sosialist" kimi xarakterizə edir.
Mamdani seçkiqabağı kampaniya zamanı mənzil kirayəsi qiymətlərinin artımını dondurmağı, avtobusla pulsuz gediş-gəlişi təmin etməyi, aşağı qiymətlərlə şəhər ərzaq mağazaları şəbəkəsi yaratmağı, 2030-cu ilə qədər minimum əmək haqqını hər saata görə 16,5 dollardan 30 dollara qədər artırmağı vəd edib. O, sosial təşəbbüslərini maliyyələşdirmək üçün varlılıq vergisini artırmaq, həmçinin dövlət ali təhsil sistemində pulsuz təhsilin maliyyələşdirilməsinə vəsaitləri yönəltmək üçün Nyu-Yorkun özəl universitetlərinə əmlak vergisi tətbiq etmək niyyətindədir.
Hazırda Nyu-Yorka Erik Adams rəhbərlik edir. Əvvəlcə o, müstəqil namizəd kimi yenidən seçilmək istəyib, lakin sentyabrda seçki yarışından çəkildiyini elan edib.