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Cаммит G20 пройдет в Риме в октябре следующего года

Cаммит G20 пройдет в Риме в октябре следующего года Саммит Группы двадцати пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года.
Другие страны
2 декабря 2020 г. 08:26
Cаммит G20 пройдет в Риме в октябре следующего года

Саммит Группы двадцати пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с переходом к Риму 1 декабря председательства в "двадцатке".

"Итоговый саммит лидеров состоится 30-31 октября, здесь, в Риме, Вечном городе, столице Италии, где мы подведем итоги (года)", - сказал Конте. Видеозапись с его выступлением на фоне Колизея размещена во вторник на его странице в Twitter.

В небольшом послании Конте обозначил круг основных задач председательства своей страны в группе ведущих экономических держав, в которые входят обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства - "Люди, планета, процветание".

Пресс-служба правительственного дворца Киджи распространила также расписание министерских встреч "двадцатки", которые откроются в Риме 3-4 мая форумом министров культуры и туризма. Встреча глав МИД планируется в Матере 28-30 июня, министров экономики - 9-10 июля в Венеции, окружающей среды и энергетики - 22-23 июля в Неаполе, здравоохранения - 5-6 сентября в Риме, сельского хозяйства - 19-20 сентября во Флоренции. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.

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