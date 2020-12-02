Cаммит G20 пройдет в Риме в октябре следующего года

Саммит Группы двадцати пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с переходом к Риму 1 декабря председательства в "двадцатке".
"Итоговый саммит лидеров состоится 30-31 октября, здесь, в Риме, Вечном городе, столице Италии, где мы подведем итоги (года)", - сказал Конте. Видеозапись с его выступлением на фоне Колизея размещена во вторник на его странице в Twitter.
В небольшом послании Конте обозначил круг основных задач председательства своей страны в группе ведущих экономических держав, в которые входят обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства - "Люди, планета, процветание".
Пресс-служба правительственного дворца Киджи распространила также расписание министерских встреч "двадцатки", которые откроются в Риме 3-4 мая форумом министров культуры и туризма. Встреча глав МИД планируется в Матере 28-30 июня, министров экономики - 9-10 июля в Венеции, окружающей среды и энергетики - 22-23 июля в Неаполе, здравоохранения - 5-6 сентября в Риме, сельского хозяйства - 19-20 сентября во Флоренции. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.
The Italian G20 Presidency officially begins today. We need to provide the necessary responses to the global challenges ahead of us. We will work together to build, today, the world of tomorrow, in order to hand our children a better Planet #G20Italypic.twitter.com/GZeohy0StI