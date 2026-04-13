    • 13 апреля, 2026
    • 13:56
    ЦАХАЛ заявил о расширении операции на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет сухопутные операции против военной инфраструктуры радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    Отмечается, что действия направлены на укрепление передовых оборонительных позиций.

    Пресс-служба сообщает, что войска ЦАХАЛ поразили и ликвидировали более 100 членов группировки, демонтировали десятки объектов инфраструктуры "Хезболлах" и обнаружили сотни видов различного вооружения в районе юга Ливана.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

