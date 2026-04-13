ЦАХАЛ заявил о расширении операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет сухопутные операции против военной инфраструктуры радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.

Отмечается, что действия направлены на укрепление передовых оборонительных позиций.

Пресс-служба сообщает, что войска ЦАХАЛ поразили и ликвидировали более 100 членов группировки, демонтировали десятки объектов инфраструктуры "Хезболлах" и обнаружили сотни видов различного вооружения в районе юга Ливана.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.