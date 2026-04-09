ЦАХАЛ заявил о ликвидации секретаря главы "Хезболлах" в Бейруте
- 09 апреля, 2026
- 12:03
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в результате удара по Бейруту минувшей ночью секретаря главы "Хезболлах" Наима Касема.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба ЦАХАЛ.
Согласно информации, ликвидированный Али Юсуф Харши приходился лидеру "Хезболлах" племянником и считался его близким соратником и советником, играл ключевую роль в работе его офиса, а также отвечал за вопросы безопасности.
"Ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по двум ключевым пунктам пропуска, которые боевики "Хезболлах" использовали для перемещения в южный Ливан тысяч единиц оружия, ракет и пусковых установок", - говорится в заявлении.
В армии добавили, что были атакованы около десяти объектов, среди которых склады оружия, пусковые установки и штаб-квартиры, используемые "Хезболлах" на юге Ливана.