    ЦАХАЛ заявил о ликвидации секретаря главы "Хезболлах" в Бейруте

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации секретаря главы Хезболлах в Бейруте

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в результате удара по Бейруту минувшей ночью секретаря главы "Хезболлах" Наима Касема.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

    Согласно информации, ликвидированный Али Юсуф Харши приходился лидеру "Хезболлах" племянником и считался его близким соратником и советником, играл ключевую роль в работе его офиса, а также отвечал за вопросы безопасности.

    "Ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по двум ключевым пунктам пропуска, которые боевики "Хезболлах" использовали для перемещения в южный Ливан тысяч единиц оружия, ракет и пусковых установок", - говорится в заявлении.

    В армии добавили, что были атакованы около десяти объектов, среди которых склады оружия, пусковые установки и штаб-квартиры, используемые "Хезболлах" на юге Ливана.

    İsrail Beyrutda "Hizbullah" liderinin katibini öldürüb

