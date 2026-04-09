İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Digər ölkələr
    • 09 aprel, 2026
    • 12:09
    İsrail Beyrutda Hizbullah liderinin katibini öldürüb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) ötən gecə Beyruta endirilən zərbə nəticəsində "Hizbullah"ın rəhbəri Naim Kasemin katibini öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, öldürülən Əli Yusuf Xarşi "Hizbullah" liderinin qardaşı oğlu idi və onun yaxın silahdaşı və məsləhətçisi hesab olunurdu. Bundan başqa, o, təhlükəsizlik məsələlərinə görə cavabdeh idi.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri gecə "Hizbullah" yaraqlılarının Livanın cənubuna silah, raket və raket atıcı qurğuların daşınması üçün istifadə etdikləri iki əsas keçid məntəqəsinə zərbələr endirib", - bəyanatda deyilir.

    Məlumata görə, "Hizbullah"ın Livanın cənubunda istifadə etdiyi 10-a yaxın obyekt, o cümlədən silah anbarları, raket atıcı qurğular və qərargahlar hədəfə alınıb.

    İsrail Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации секретаря главы "Хезболлах" в Бейруте

